Бывшего замглавы Минприроды заподозрили в мошенничестве в ходе «мусорной реформы» — «Ъ»

Фото: Денис Буцаев / «Коммерсантъ»

Бывший глава Российского экологического оператора (РЭО), заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев обвиняется в многомиллионных хищениях в ходе «мусорной реформы». Как пишет «Коммерсантъ», следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте. 

Об обвинениях в мошенничестве в адрес Буцаева стало известно ранее на этой неделе. По данным «Ъ», дело против него завели еще в феврале. 

Обвинения связаны с хищениями средств, выделявшихся на так называемую «мусорную реформу». Для ее координации была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) — ее Буцаев возглавлял до перехода в министерство. 

Основанием для расследования, вероятно, стали материалы проверки ППК РЭО, проведенной Счетной палатой в 2022–2024 годы. Так, аудиторы указывали на неэффективное использование средств, выделенных на федеральные проекты. Например, компании только в 2024 году выделили субсидий на 5,5 млрд рублей, но ни один из восьми запланированных «объектов инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и сырьем» так и не был построен.

Расследование началось с топ-менеджеров компании, все они признали вину и, как пишет «Ъ», утверждали, что выполняли указания своего непосредственного начальника — Дениса Буцаева. Его не стали сразу задерживать, и этого времени замминистра хватило, чтобы подать в отставку и уехать из России через границу с Беларусью. 

