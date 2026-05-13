На экс-замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева завели дело о мошенничестве

Бывший глава Российского экологического оператора (РЭО), заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением денег РЭО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах:

«Буцаев проходит по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в статусе обвиняемого».

Накануне издание «Медиазона» со ссылкой на базу розыска МВД сообщило, что Буцаева объявили в розыск, но конкретная статья Уголовного кодекса не уточнялась. В конце апреля газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что Буцаев покинул Россию после своей отставки, распоряжение о которой вышло 22 апреля.

Отъезд чиновника совпал с волной уголовных дел в его бывшей организации. Ряд анонимных Telegram-каналов в конце апреля писал о том, что против административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева возбуждено дело по статье о мошенничестве, и источник «Ведомостей» это подтвердил. Уголовному преследованию подверглись также заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инвестициям Екатерина Степкина и финансовый директор Максим Щербаков. По данным ТАСС, Степкина уже отправлена под домашний арест, Щербаков находится под запретом определенных действий.

РЭО — структура, созданная для координации перехода регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках нацпроекта «Экология». Буцаев возглавлял ее с начала 2019 года, затем — с ноября 2020-го по март 2025-го, после чего перешел в министерство природных ресурсов.