Экс-замминистра природных ресурсов и экологии Буцаев, возглавлявший РЭО, покинул Россию после своей отставки — «Ведомости»

Фото: РЭО

Бывший замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев, до этого долгое время возглавлявший Российский экологический оператор (РЭО), уехал из страны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника — один близкий к следствию, двое из госструктур. По их данным, отъезд оперативно произошел после того, как 22 апреля вышло распоряжение об отставке Буцаева. Он выехал через Минск.

Отъезд чиновника совпал с волной уголовных дел в его бывшей организации. Ряд анонимных Telegram-каналов в конце апреля писал о том, что против административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева возбуждено дело по статье о мошенничестве, и источник «Ведомостей» это подтвердил. По сведениям другого собеседника издания, уголовному преследованию подверглись также заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инвестициям Екатерина Степкина и финансовый директор Максим Щербаков. Источник, близкий к следствию, уточнил, что в материалах всех этих дел фигурирует и сам Буцаев. В РЭО изданию подтвердили, что компании известно о следственных мероприятиях против сотрудников, заверив, что работа продолжается в обычном режиме.

Буцаев дважды возглавлял РЭО — структуру, созданную для координации перехода регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках нацпроекта «Экология». В первый раз — с начала 2019 года, затем — с ноября 2020-го по март 2025-го. В промежутке он занимал пост первого вице-губернатора Белгородской области и исполнял обязанности губернатора после досрочной отставки Евгения Савченко. В марте 2025 года перешел на должность замминистра природных ресурсов, с которой был отправлен в отставку 22 апреля 2026 года.

Уголовные преследования чиновников в России приобрели характер тенденции: по данным «Новой газеты. Европа», только за первые семь месяцев 2025 года уголовные дела о коррупции были заведены против как минимум 99 высокопоставленных госслужащих, что является рекордом за последние десять лет.

