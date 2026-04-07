Бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии по делу о коррупции при строительстве укреплений

Бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова Ленинский районный суд Курска приговорил к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 млн рублей по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему также запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение 12 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Также в Ленинском суде сегодня вынесли приговор предпринимателю Дмитрию Шубину, выступившему посредником при передаче взяток. Он получил срок — 8 лет колонии строгого режима, а также штраф — 388,5 млн рублей. Шубин находился под домашним арестом, его взяли под стражу в зале суда.

Накануне бывшего начальника Дедова, экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 400 млн рублей. Его также признали виновным в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере. Согласно материалам дела, вмененные Смирнову в вину преступления были совершены в 2022–2023 годах, когда он занимал должность первого заместителя губернатора Курской области Романа Старовойта. По версии обвинения, Смирнов вместе с Дедовым получил взятку в 12,9 млн рублей от подрядчиков, занимавшихся ремонтом школ в населенных пунктах Солнцево, Субботино и Полевая.

Еще около 8 млн рублей чиновники получили от депутата Курской областной думы Максима Васильева, чья фирма строила оборонительные сооружения в приграничном Глушковском районе. Компания Васильева «КТК-Сервис» заключила договор подряда на сумму более 192 млн рублей — впоследствии эти деньги, как утверждается, были похищены директором ООО «Кремень» Игорем Ругаевым. В декабре Васильева приговорили к 5,5 года колонии общего режима за растрату при возведении фортификационных сооружений.

Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года по май 2024-го, когда Владимир Путин назначил его министром транспорта. Смирнов тогда стал врио главы региона, а в сентябре 2024 года был объявлен победителем на выборах курского губернатора. Однако в декабре того же года его отправили в отставку. В апреле 2025 года Смирнова задержали в Москве, тогда же в Курске был задержан Алексей Дедов. Старовойт погиб (по официальной версии — покончил с собой) в июле прошлого года.