Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима по делу о взятках, сообщает ТАСС. Приговор предусматривает также штраф в 400 млн рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать у экс-губернатора полученные взятки на общую сумму почти 21 млн рублей.

Суд также запретил Смирнову занимать определенные должности на протяжении 10 лет и лишил его статуса заслуженного работника ЖКХ РФ.

Как передает РБК, в последнем слове Смирнов сказал, что раскаивается в содеянном и объяснил свои поступки излишней исполнительностью, а также последствиями полученной контузии. Чиновник отметил, что работал в экстренных и даже опасных условиях.

Алексея Смирнова признали виновным по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Согласно материалам дела, вмененные Смирнову в вину преступления были совершены в 2022–2023 годах, когда он занимал должность первого заместителя губернатора Курской области Романа Старовойта. По версии обвинения, Смирнов вместе с другим замгубернатора, Алексеем Дедовым, получил взятку в 12,9 млн рублей от подрядчиков, занимавшихся ремонтом школ в населенных пунктах Солнцево, Субботино и Полевая.

Еще около 8 млн рублей чиновники получили от депутата Курской областной думы Максима Васильева, чья фирма строила оборонительные сооружения в приграничном Глушковском районе. Компания Васильева «КТК-Сервис» заключила договор подряда на сумму более 192 млн рублей — впоследствии эти деньги, как утверждается, были похищены директором ООО «Кремень» Игорем Ругаевым. В декабре Васильева приговорили к 5,5 года колонии общего режима за растрату при возведении фортификационных сооружений.

В показаниях Смирнова говорилось, что брать с подрядчиков «откаты» ему предложил тогдашний губернатор Роман Старовойт.

Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года по май 2024-го, когда Владимир Путин назначил его министром транспорта. Смирнов тогда стал врио главы региона, а в сентябре 2024 года был объявлен победителем на выборах курского губернатора. Однако в декабре того же года его отправили в отставку. В апреле 2025 года Смирнова задержали в Москве, тогда же в Курске был задержан Алексей Дедов. Старовойт покончил с собой в июле прошлого года.