Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к самоубийству

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, находящегося в московском СИЗО с апреля прошлого года, поставили на учет как склонного к суициду. Такую характеристику огласил гособвинитель в Ленинском суде Курска во время заседания о продлении меры пресечения бывшему губернатору, сообщает ТАСС.



Подсудимый принимал участие в заседании по видеосвязи. Согласно характеристике, бывший глава региона поставлен на учет как склонный к суициду и членовредительству. Смирнов не согласился с характеристикой и попросил отправить его под домашний арест. Суд оставил его под стражей до 5 мая.

Защита Смирнова также подала ходатайство о смене территориальной подсудности для рассмотрения дела в другом субъекте. Адвокат экс-губернатора объяснил это угрозами физической расправы, которые поступали его доверителю от неопределенного круга лиц. Он напомнил, что Смирнов давал показания против должностных лиц из числа руководителей администрации Курской области.



Смирнов руководил Курской областью с мая по декабрь 2024 года. Он обвиняется в получении взяток вместе со своим бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии МВД, чиновники получили почти 13 млн рублей от руководителя ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000» Виктора Головченко за покровительство при заключении и выполнении контрактов на ремонты школ и строительство фортификационных сооружений. Также следствие считает, что еще 8 млн рублей руководители региона получили от бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева. Деньги передавались за то, чтобы его фирма ООО «КТК Сервис» получила подряды на строительство линий обороны в Глушковском районе. Алексей Смирнов полностью признает вину. В июне 2025 года он заключил сделку со следствием. Через месяц покончил жизнь самоубийством бывший глава Курской области и министр транспорта Роман Старовойт.