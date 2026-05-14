Неизвестные захватили торговое судно в водах ОАЭ в Оманском заливе. Оно направляется к Ирану — UKMTO

Неизвестные силы захватили торговое судно в Оманском заливе, сообщает британское Управление морских торговых операций (UKMTO). Оно было захвачено, когда стояло на якоре в 38 морских милях (70 км) к северо-востоку от города Фуджейра (ОАЭ).
По имеющимся данным, теперь судно движется по направлению к территориальным водам Ирана.
Название судна и его национальная принадлежность не уточняются.
После того как США и Израиль в конце февраля начали военную операцию против Ирана, судоходство в районе Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы, почти остановилось. Иранские силы регулярно атакуют торговые суда в регионе.