Сомалийские пираты захватили грузовое судно Sward — второе за последние дни

Сомалийские пираты захватили грузовое судно Sward (IMO: 9174244, флаг Сент-Китс и Невис) в шести морских милях к северо-востоку от города Гаракад на побережье полуавтономного региона Пунтленд, сообщили британское Управление морских торговых операций (UKMTO) и офицер Морской полиции Пунтленда, пишет Associated Press. По данным агентства Vanguard, судно было захвачено в районе Годобджирана — девять пиратов взяли под контроль корабль, перевозивший цемент из Египта в кенийскую Момбасу.

Офицер морской полиции Пунтленда, пожелавший остаться анонимным, заявил AP: «Судно в настоящее время находится под контролем вооруженных людей, мы следим за ситуацией». На борту находились 15 членов экипажа — двое граждан Индии и 13 сирийцев. По данным агентства Ambrey, в момент захвата все члены экипажа, кроме двух механиков, находились на мостике.