Сомалийские пираты захватили грузовое судно Sward — второе за последние дни

Сомалийские пираты захватили грузовое судно Sward (IMO: 9174244, флаг Сент-Китс и Невис) в шести морских милях к северо-востоку от города Гаракад на побережье полуавтономного региона Пунтленд, сообщили британское Управление морских торговых операций (UKMTO) и офицер Морской полиции Пунтленда, пишет Associated Press. По данным агентства Vanguard, судно было захвачено в районе Годобджирана — девять пиратов взяли под контроль корабль, перевозивший цемент из Египта в кенийскую Момбасу.
Офицер морской полиции Пунтленда, пожелавший остаться анонимным, заявил AP: «Судно в настоящее время находится под контролем вооруженных людей, мы следим за ситуацией». На борту находились 15 членов экипажа — двое граждан Индии и 13 сирийцев. По данным агентства Ambrey, в момент захвата все члены экипажа, кроме двух механиков, находились на мостике.
Это второй захват судна у берегов Сомали менее чем за неделю. 21 апреля пираты захватили нефтяной танкер Honour 25 под флагом Палау с 17 членами экипажа, перевозивший 18,5 тысячи баррелей топлива в Могадишо. Согласно данным UKMTO, всего за последнюю неделю у сомалийского побережья произошло четыре инцидента, связанных с пиратством, в том числе нападение на рыболовецкую шхуну.
Активность сомалийских пиратов резко усилилась на фоне нестабильности в регионе. Как пишет AP, эксперты связывают ее со скачком цен на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе — пираты рассчитывают на крупный выкуп. По данным аналитиков, группировки используют захваченные суда как плавучие базы для атак в открытом море с применением РПГ и автоматического оружия. Сомалийское пиратство, пик которого пришелся на 2008–2012 годы, было в значительной мере подавлено благодаря международным военно-морским патрулям, однако теперь эксперты фиксируют новый его подъем.