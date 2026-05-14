Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.34

OIL

97.22

EUR

85.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

231

 

 

 

 

 

Новости

Сенат США утвердил на должность главы Федеральной резервной системы соратника Трампа

The Insider
Фото: Кевин Уорш на слушаниях в Сенате, апрель 2026 / Getty Images

Фото: Кевин Уорш на слушаниях в Сенате, апрель 2026 / Getty Images

Сенат в США утвердил Кэвина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС), которого предлагал на эту должность лично президент Дональд Трамп. Его кандидатуру поддержали 54 голосами против 45, что стало самым незначительным разрывом в голосовании за утверждение главы ЦБ за всю историю, пишет агентство Bloomberg. 

Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает уже в эту пятницу, 15 мая. Он позже сохранит место в совете управляющих, отмечает CNN. 

Первое заседание ФРС под председательством Уорша запланировано на 16–17 июня.

Большинство голосов в поддержку и против Уорша разделилось по партийным линиям: его избрание поддержал лишь один демократ — сенатор от Пенсильвании. CNN называет это «самым партийным голосованием по кандидатуре главы ФРС» в истории. 

Уорша на этот пост в марте предложил лично президент США Дональд Трамп. Его считают достаточно лояльным американскому лидеру, который требовал от ФРС снижения процентных ставок. Впрочем, Уорш вступает в должность на фоне усиления инфляционного давления из-за войны США и Израиля с Ираном — инвесторы ожидают, что он оставит базовую процентную ставку без изменения или даже повысит ее. 

Ранее за отказ снижать процентную ставку Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, который занимал пост главы ФРС на протяжении восьми лет. 

Статьи по теме

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте