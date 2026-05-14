Сенат США утвердил на должность главы Федеральной резервной системы соратника Трампа

Сенат в США утвердил Кэвина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС), которого предлагал на эту должность лично президент Дональд Трамп. Его кандидатуру поддержали 54 голосами против 45, что стало самым незначительным разрывом в голосовании за утверждение главы ЦБ за всю историю, пишет агентство Bloomberg.

Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает уже в эту пятницу, 15 мая. Он позже сохранит место в совете управляющих, отмечает CNN.

Первое заседание ФРС под председательством Уорша запланировано на 16–17 июня.

Большинство голосов в поддержку и против Уорша разделилось по партийным линиям: его избрание поддержал лишь один демократ — сенатор от Пенсильвании. CNN называет это «самым партийным голосованием по кандидатуре главы ФРС» в истории.

Уорша на этот пост в марте предложил лично президент США Дональд Трамп. Его считают достаточно лояльным американскому лидеру, который требовал от ФРС снижения процентных ставок. Впрочем, Уорш вступает в должность на фоне усиления инфляционного давления из-за войны США и Израиля с Ираном — инвесторы ожидают, что он оставит базовую процентную ставку без изменения или даже повысит ее.

Ранее за отказ снижать процентную ставку Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, который занимал пост главы ФРС на протяжении восьми лет.