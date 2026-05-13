Певица Линда проходит подозреваемой по делу о мошенничестве — «Ъ»

Певица Линда (Светлана Гейман), которая 12 мая была доставлена на допрос в качестве свидетельницы, стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствие, вероятно, обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения, сообщил источник газеты.

Линду задержали в Москве и доставили на допрос накануне. Связанные с силовиками Telegram-каналы писали, что допрос был связан с подозрениями в том, что артистка вместе с директором продюсерской компании «Профит» Дарьей Шамовой подделала документы, чтобы переоформить на себя авторские права на свои песни. Одновременно с задержанием Линды в офисах компании прошли обыски.

Ранее авторские права на треки Линды принадлежали продюсеру и автору песен Максиму Фадееву, с которым она сотрудничала в 1990-х годах. Певица рассказывала, что тот запрещал ей исполнять эти песни на концертах.

Сам Фадеев позже написал в своем Telegram-канале, что «на протяжении тридцати лет пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей» и ему «жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке».