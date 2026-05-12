«112»: В Москве задержали певицу Линду. Ее подозревают в подделке бумаг с целью забрать авторские права на свои песни у продюсера Фадеева

В Москве задержали певицу Линду (Светлану Гейман), сообщает близкий к силовикам Telegram-канал «112». По данным канала, артистку подозревают в том, что она вместе с директором продюсерской компании «Профит» Дарьей Шамовой подделала документы, чтобы переоформить на себя авторские права на свои песни.

Ранее авторские права на треки Линды принадлежали продюсеру и автору песен Максиму Фадееву, с которым она сотрудничала в 1990-х годах. Певица рассказывала, что тот запрещал ей исполнять эти песни на концертах.

По данным «112», одновременно с задержанием Линды силовики пришли с обыском в компанию «Профит». Ее владелец Андрей Черкасов находится в СИЗО по делу о мошенничестве, которое связано с другой его компанией — музыкальным издательством «Джем». У издательства возник конфликт с участниками группы «Руки вверх!» из-за авторских прав на песни.

Между тем Telegram-канал Shot пишет, что Линду не задерживали, а вызвали на допрос.