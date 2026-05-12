Reuters: Саудовская Аравия тайно нанесла удары по Ирану

The Insider
Военный самолет Typhoon Королевских ВВС Саудовской Аравии / SPA

Саудовская Аравия в конце марта нанесла серию ударов по территории Ирана в ответ на атаки по королевству во время войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников. По данным агентства, удары были нанесены саудовскими ВВС и стали первым известным случаем прямых военных действий Эр-Рияда на территории Ирана. Reuters не удалось установить, какие именно объекты были атакованы.

Один из западных чиновников охарактеризовал произошедшее как «зеркальные удары» в ответ на атаки по Саудовской Аравии. После саудовских атак между Эр-Риядом и Тегераном начались интенсивные дипломатические контакты, сообщили источники Reuters. По их словам, Саудовская Аравия предупредила Иран о готовности к дальнейшим ответным действиям, после чего стороны договорились о снижении напряженности.

Саудовский МИД напрямую не подтвердил информацию об ударах, заявив лишь, что королевство выступает за деэскалацию и стабильность в регионе. Иранский МИД на запрос журналистов также не ответил.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что удары по Ирану также наносили Объединенные Арабские Эмираты. По данным издания, эмиратские ВВС атаковали, в частности, нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван после массированных ударов Ирана по странам Персидского залива. WSJ отмечала, что ОАЭ стали одной из наиболее активно вовлеченных в конфликт стран региона на фоне атак на их нефтяную инфраструктуру, аэропорты и города.

