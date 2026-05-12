Reuters: ФБР допрашивает сотрудников ЦРУ в рамках расследования против авторов доклада о вмешательстве России в американские выборы

ФБР начало опрашивать действующих и бывших сотрудников ЦРУ в рамках расследования против экс-директора разведывательного управления Джона Бреннана, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Расследование связано с подготовкой разведывательной оценки 2017 года о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года в пользу Дональда Трампа. Следователи проверяют, мог ли Бреннан дать ложные показания Конгрессу в 2023 году, когда комментировал этот доклад. По данным Reuters, на прошлой неделе агенты ФБР проводили допросы в штаб-квартире ЦРУ в Маклине, штат Вирджиния. Ожидается, что допросы продолжатся в ближайшие недели.

Источники агентства сообщили, что следствие уже опросило около десятка нынешних и бывших сотрудников разведки, участвовавших в подготовке оценки российского вмешательства. Следователей интересует роль Бреннана в создании доклада, а также степень влияния на него так называемого досье Стила — сборника неподтвержденных утверждений о связях Трампа с Россией, подготовленного бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. В досье, написанном в 2016 году, утверждается, что у России имеется компромат на Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Reuters напоминает, что основные выводы доклада о российском вмешательстве позднее подтвердили Минюст США, двухпартийный комитет Сената и внутренняя проверка ЦРУ. Тем не менее Дональд Трамп, неоднократно называвший расследование о российском вмешательстве «мистификацией», добивается проверки действий тех, кто участвовал в его проведении, включая Бреннана.

В апреле Минюст сменил прокурора, курировавшего дело, назначив вместо него бывшего федерального прокурора и консервативного комментатора Джо ДиДженову, известного критикой Бреннана и расследований против Трампа.