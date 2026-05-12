Более 40% песен с музыкальных платформ нарушают российский закон о запрете пропаганды наркотиков — исследование

Как минимум 41% музыкальных треков, доступных российскому слушателю, нарушают закон о запрете «пропаганды наркотиков». Как пишут «Ведомости», таковы результаты исследования, проведенного юридической фирмы Sample Legal.

Юристы проанализировали более 840 песен из каталогов музыкальных сервисов, выпущенных до 1 марта 2026 года. Больше всего «пропаганды наркотиков» нашлось в треках хип-хоп-исполнителей. В этом жанре число треков с упоминанием запрещенных веществ достигает 50%, а в некоторых каталогах доходит до 80%. Среди поп-песен этот показатель находится в диапазоне 7–18%.

Закон о запрете «пропаганды наркотиков» в России вступил в силу 1 марта. Под пропагандой понимается распространение информации о способах производства, хранения и сбыта наркотиков; местах, где их можно купить; о привлекательности наркопотребления как «общепринятой нормы поведения». Согласно закону, уголовная ответственность наступает после двух административных штрафов, полученных в течение года. Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Под действие закона не попадают произведения, созданные до 1 августа 1990 года, а также те, где упоминание наркотиков «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Российские лейблы еще в прошлом году начали требовать от музыкантов удаления или перезаписи треков с упоминанием запрещенных веществ. Соотвествующие меры принимаются и в отношении книг: так, магазин электронных книг «Литрес» убрал из своего каталога 4,5 тысячи наименований.

