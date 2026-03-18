Продажи CD-дисков на Wildberries выросли на 70% на фоне цензурирования музыки из-за запрета «пропаганды» наркотиков

Продажи CD-дисков на маркетплейсе Wildberries в 2026 году выросли на 70% в натуральном выражении, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. При этом заметная часть проданных дисков содержит музыку в формате MP3.

Рост интереса к физическим носителям происходит на фоне ужесточения регулирования контента. С 1 марта 2026 года в России действует закон, вводящий уголовную ответственность за «пропаганду наркотиков» в интернете. Он предусматривает наказание до двух лет лишения свободы — в случае, если человек в течение года дважды привлекался к административной ответственности по аналогичным эпизодам.

Закон уже затронул музыкальную индустрию: российские лейблы начали требовать от артистов удалять или перерабатывать треки с упоминанием наркотиков. Некоторые композиции возвращаются на стриминговые платформы в измененном виде. Так, обратила внимание «Верстка», песня «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» была перезалита под названием «Для никого» — из текста убрали упоминания наркотиков, включая «опиум» и «кокаин».

На этом фоне фиксируется и рост интереса к устройствам для прослушивания музыки. По данным Wildberries, в январе—марте оборот MP3-плееров увеличился примерно на четверть год к году, а средний чек вырос на 13%. В «М.Видео» также отмечали рост продаж таких устройств, а «Авито» сообщал об увеличении спроса более чем на 50%, причем большинство покупок приходится на вторичный рынок.

Ранее «Бизнес FM» сообщало, что по итогам 2025 года спрос на MP3-плееры вырос на 83% в количественном выражении. Эксперты связывают это как с перебоями в работе интернета, так и с тем, что пользователи стремятся хранить музыку локально — в том числе из-за исчезновения отдельных треков со стриминговых сервисов. При этом часть участников рынка считает такой рост временным трендом и не связывает его напрямую с цензурой.

