Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима

Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима, заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи. Соглашение будет подписано во время визита в Москву премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. 

«Мы подпишем соглашение об упрощении выдачи виз гражданам обеих стран», — сказал посол.

Он добавил, что страны также подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и о торгово-экономическом сотрудничестве на следующие пять лет — в частности, о российских инвестициях в медицинский и промышленный сектора Пакистана. 

По словам посла, Пакистан уже начал переговоры о присоединении к Евразийскому экономическому союзу в рамках соглашения о свободной торговле. 

Ранее пресс-служба Министерства экономического развития России сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. 

11 мая вступил в силу безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. 

