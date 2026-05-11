Безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией вступил в силу. Прямое авиасообщение между странами пока приостановлено

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между РФ и Саудовской Аравией вступило в силу. Теперь россияне могут свободно въезжать в страну по загранпаспорту и находиться там до 90 дней в году непрерывно или суммарно. Аналогичные условия распространяются и на граждан ближневосточной страны при поездках в Россию.

Упрощенные правила не распространяются на учебу, трудовую деятельность и постоянное проживание в странах. Эр-Рияд также продолжит требовать оформление визы для совершения хаджа и умры.

Стороны подписали соглашение в декабре прошлого года. До сих пор перед поездкой россияне должны были оформить электронную или обычную визу.

Однако сейчас из-за войны на Ближнем Востоке авиасообщение со странами региона остается ограниченным. В России продажи туров в королевство приостановлены. Мартовская рекомендация МИД РФ воздержаться от поездок в страны Персидского залива еще не снята. В Ассоциации туроператоров России отметили, что в случае снятия ограничений Саудовская Аравия может стать одним из наиболее динамично растущих направлений:

«Основные надежды туроператоры связывают с осенью и зимой. Страна активно развивает туристическую инфраструктуру и остается пока сравнительно неизведанной для массового российского туриста».

По словам участников рынка, турпоток из РФ в королевство рос еще до отмены виз, а в связи с упрощением правил въезда он может вырасти более чем на 70%. Согласно подсчетам аналитиков АТОР на основе данных погранслужбы и зарубежной статистики, в 2025 году турпоток из России в Саудовскую Аравию увеличился на 31% по сравнению с 2024-м.

В свою очередь, туристы из ближневосточной страны пока не спешат бронировать туры в РФ. В компании Space Travel признались, что иностранцы воздерживаются от поездок из-за ограничения доступа к интернету, а также отключения России от ряда международных платежных систем.