Сухогруз Ursa Major (IMO: 9538892), затонувший в международных водах Испании в конце 2024 года, мог подвергнуться рискованному вмешательству западных военных, которые намеревались предотвратить передачу российских ядерных технологий КНДР. Об этом говорится в расследовании CNN.

Такая версия содержится в документах испанского расследования инцидента. Было высказано предположение, что пробоину размером 50 на 50 см в корпусе сухогруза, вероятно, проделала торпеда типа Barracuda. Такие есть у России, Ирана, США и некоторых союзников по НАТО.

Опрошенные изданием аналитики, впрочем, также предполагают, что всему виной могла стать магнитная мина, которую заложили у корпуса.

Barracuda — высокоскоростная торпеда, которая выпускает перед собой воздушный пузырь, уменьшающий сопротивление воздуха. Она могла нанести по судну бесшумный удар, пишет CNN, — российский капитан заявлял следователям, что не слышал удара или взрыва 22 декабря, когда судно впервые замедлило ход. Лишь спустя сутки экипаж услышал три взрыва в машинном отделении, в результате которых погибли два члена экипажа. Их тела так и не были найдены.