Судно Ursa Major, затонувшее в 2024 году, могли поразить западные военные, чтобы не допустить передачу ядерных технологий КНДР — CNN

Фото: сухогруз Ursa Major, накренившийся в результате взрыва / CNN

Сухогруз Ursa Major (IMO: 9538892), затонувший в международных водах Испании в конце 2024 года, мог подвергнуться рискованному вмешательству западных военных, которые намеревались предотвратить передачу российских ядерных технологий КНДР. Об этом говорится в расследовании CNN. 

Такая версия содержится в документах испанского расследования инцидента. Было высказано предположение, что пробоину размером 50 на 50 см в корпусе сухогруза, вероятно, проделала торпеда типа Barracuda. Такие есть у России, Ирана, США и некоторых союзников по НАТО. 

Опрошенные изданием аналитики, впрочем, также предполагают, что всему виной могла стать магнитная мина, которую заложили у корпуса. 

Barracuda — высокоскоростная торпеда, которая выпускает перед собой воздушный пузырь, уменьшающий сопротивление воздуха. Она могла нанести по судну бесшумный удар, пишет CNN, — российский капитан заявлял следователям, что не слышал удара или взрыва 22 декабря, когда судно впервые замедлило ход. Лишь спустя сутки экипаж услышал три взрыва в машинном отделении, в результате которых погибли два члена экипажа. Их тела так и не были найдены. 

Погрузка Ursa Major в порту Усть-Луги

CNN

Ursa Major вышел из порта Усть-Луга 11 декабря 2024 года. На его борту были две крупные крышки люков, 129 пустых контейнеров и два больших крана Liebherr. Незадолго до этого владелец судна компания «Оборонлогистика» получила лицензию на перевозку ядерных материалов. 

Судно шло вдоль побережья Франции, а затем Испании. Оно резко замедлило ход 22 декабря и примерно через 24 часа резко отклонилось от курса, подав сигнал бедствия. На его правом борту произошло три взрыва, из-за чего судно накренилось. Четырнадцать выживших членов экипажа эвакуировались на спасательной шлюпке и были подобраны испанским спасательным судном. 

Выжившие члены экипажа после крушения сухогруза, 23 декабря 2024

Reuters

Один из сопровождающих российских кораблей — «Иван Грен» — впрочем, тогда потребовал от всех судов держаться подальше от Ursa Major и вернуть спасенный экипаж. Испанские спасательные службы настояли на продолжении спасательной операции: на тот момент судно выглядело стабильным и вряд ли затонуло бы в ближайшее время, заявил CNN источник, знакомый с ходом расследования. 

Однако к вечеру 23 декабря сухогруз Ursa Major полностью ушел под воду. Корабль «Иван Грен» ближе к вечеру выпустил серию красных сигнальных ракет над местом происшествия, после чего последовали четыре взрыва, а судно затонуло. Сейсмологи зафиксировали сейсмические сигналы, характерные для подводных мин или взрывов в карьерах.

Членов экипажа допросили испанские полицейские и следователи. Капитан судна Игорь Анисимов признался, что на борту были компоненты двух ядерных реакторов, аналогичных тем, которые используются на подводных лодках. Он полагал, что его направят в северокорейский порт Расон (изначально заявленным пунктом назначения был Владивосток).

Испанские следователи также отмечали статус Северной Кореи как стратегического союзника России. В ходе расследования было установлено, что, вероятно, транспортировались реакторы модели VM-4SG, которые часто встречаются на российских атомных подводных лодках проекта 667, оснащенных баллистическими ракетами. Однако доказательств в поддержку этого утверждения недостаточно. 

Испанское расследование также предполагает, что кругосветное морское путешествие было бы маловероятным для доставки во Владивосток груза из двух кранов, сотни пустых контейнеров и двух больших люков. Предположительно, краны находились на борту для оказания помощи в доставке секретного груза по прибытии в Расон.

Строительная площадка атомной подводной лодки, КНДР, 20 декабря 2025

KCNA

Экипаж судна вернулся в Россию через несколько дней. Спустя примерно неделю российские военные вернулись к месту происшествия: исследовательское судно «Янтарь», обвиняемое в шпионаже, провело над обломками сухогруза пять дней. Тогда же в этом районе были зафиксированы еще четыре взрыва, предположительно направленные на остатки судна на морском дне.

