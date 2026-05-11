В Армении приняли закон об ужесточении наказания за нелегальный оборот наркотиков. Telegram упомянули отдельно как платформу для сбыта

Илья Питалев / РИА Новости

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял закон об ужесточении наказания за нелегальный оборот наркотиков. Инициативу поддержали 65 депутатов, восемь воздержались.

Помимо прочего, срок лишения свободы за продажу запрещенных веществ через мессенджер Telegram увеличивается с максимальных шести лет до 10 лет, предупредил автор проекта — депутат от правящей партии «Гражданский договор» Айк Саркисян.

За сбыт наркотиков несовершеннолетнему наказание составит от трех до шести лет заключения. Выращивание, покупка и хранение могут обернуться двумя годами колонии. В случае крупного объема срок может достигать четырех лет.

Поправки к уголовному кодексу также предусматривают увеличение штрафа по административным делам об изготовлении или покупке небольшого количества наркотиков — до $4,3 тысячи.

Ранее власти Франции предъявили обвинение основателю Telegram Павлу Дурову за ненадлежащую модерацию сообщений пользователей. В деле содержится более 10 обвинений, в том числе в соучастии в распространении наркотиков. 

Обвинения в продаже запрещенных веществ через платформу звучали и от властей других европейских государств. Например, уголовная полиция Германии называла мессенджер альтернативой торговым платформам в даркнете.  

