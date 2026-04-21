Британский регулятор начал расследование против Telegram по подозрению в распространении на платформе детской порнографии

Британский медиарегулятор Ofcom начал официальное расследование в отношении мессенджера Telegram — по подозрению, что платформа не предотвращает распространение материалов о сексуализированном насилии над детьми, сообщает Би-би-си.

Расследование открыто 21 апреля и ведется в рамках британского Закона о безопасности в интернете 2023 года. Регулятор проверяет, выполняет ли Telegram обязанности по предотвращению появления запрещенного контента на платформе. Поводом стали как собственная оценка Ofcom, так и данные, поступившие от Канадского центра защиты детей. Одновременно расследования открыты против подростковых чат-платформ Teen Chat и Chat Avenue — там регулятор усматривает риски груминга несовершеннолетних.

За нарушение требований закона Ofcom вправе наложить штраф в размере до £18 млн или 10% от мирового оборота компании — в зависимости от того, какая сумма окажется больше.

Telegram обвинения отверг. В заявлении компании говорится:

«С 2018 года Telegram фактически устранил публичное распространение CSAM [детской порнографии] на своей платформе с помощью передовых алгоритмов обнаружения и сотрудничества с НКО. Мы удивлены этим расследованием и обеспокоены тем, что оно может быть частью более широкого давления на платформы, отстаивающие свободу слова и право на конфиденциальность».

В декабре 2024 года Telegram сделал шаг навстречу регуляторам, вступив в организацию Internet Watch Foundation (IWF) и пообещав внедрить ее инструменты обнаружения детской порнографии в публичной части платформы. Критики, однако, указывают, что в зашифрованных чатах, по мнению экспертов, сосредоточена наиболее опасная активность — под действие этих мер они не подпадают.

Ранее сообщалось, что американский суд запрашивал доступ к серверам Telegram в рамках расследования дела о распространении материалов с сексуализированным насилием над детьми. Тогда ФБР установило личность пользователя, торговавшего подобным контентом через мессенджер, однако получить данные с серверов компании агентству не удалось — Telegram заявил, что не предоставляет доступ к переписке пользователей.

В мае 2025 года по итогам десятимесячного расследования французские власти арестовали 55 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет, подозреваемых в причастности к педофильской сети, действовавшей через Telegram. Среди них были священник, фельдшер и учитель музыки. Павлу Дурову, тогда находившемуся под судебным надзором французских властей, были предъявлены обвинения в бездействии в отношении незаконного контента — от распространения материалов о насилии над детьми до торговли оружием и найма киллеров. Глава оперативного подразделения Бюро по предотвращению насилия над несовершеннолетними заявил, что Telegram по-прежнему остается «платформой выбора» для педофилов и «едва выполняет» свои правовые обязательства.