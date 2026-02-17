Испания начала расследование против Twitter (X), Meta и TikTok, подозревая их в создании и распространении детского ИИ-порно

Правительство Испании поручило Генеральной прокуратуре проверить, совершили ли Twitter (X), Meta и TikTok уголовные преступления, допуская создание и распространение детской порнографии с помощью искусственного интеллекта — дипфейков и манипуляций с реальными фотографиями. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, назвав целью инициативы защиту «психического здоровья, достоинства и прав наших детей» и прекращение «безнаказанности» крупных платформ, передает The Guardian.

Решение принято по итогам экспертного доклада, оценившего возможную уголовную ответственность компаний за создание сексуализированного контента с несовершеннолетними через дипфейки, а также за то, что платформы обеспечивают его «массовое распространение с быстротой и скрытностью, которые существенно затрудняют обнаружение» такого контента и формируют сети его производства, обмена и монетизации. Пресс-секретарь правительства Эльма Саис заявила, что Мадрид не позволит алгоритмам «усиливать или защищать» сексуальное насилие над детьми в цифровой среде. Параллельно правительство готовит пакет законодательных мер — запрет социальных сетей для детей до 16 лет и механизм привлечения техкомпаний к ответственности за вредный контент.

Отмечается, что в Европе продолжается давление на указанные выше платформы: ранее Еврокомиссия начала «очень серьезное» расследование в связи с распространением в Twitter (X) обнаженных изображений реальных людей, включая несовершеннолетних, созданных чат-ботом Grok, а британский медиарегулятор Ofcom и регулятор по защите данных ICO запустили собственные расследования против xAI Илона Маска. Ирландская Комиссия по защите данных, контролирующая технокомпании с европейскими штаб-квартирами в Дублине, также объявила о масштабном расследовании в отношении Grok.

Meta сообщила, что не располагает детальной информацией об испанском расследовании, но заверила в «исключительно жесткой» позиции компании в отношении сексуальной эксплуатации детей — весь подобный контент удаляется при обнаружении. Twitter (X) и TikTok пока не прокомментировали ситуацию. При этом инициативы Санчеса вызвали критику: Илон Маск назвал премьера «тираном и предателем», а основатель Telegram Павел Дуров разослал всем испанским пользователям мессенджера личное сообщение, в котором обвинил правительство в попытке превратить страну в «государство слежки под видом защиты» детей.

Испания стала еще одной страной в ряду государств, ужесточающих регулирование социальных сетей в целях защиты несовершеннолетних. Схожие меры уже приняты или рассматриваются в Великобритании, Франции и Греции. В декабре Австралия стала первой страной, законодательно запретившей детям до 16 лет пользоваться социальными сетями.

