Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска по делу о генерации дипфейков с детской порнографией чат-ботом Grok

Парижская прокуратура вызвала на допрос бизнесмена и владельца соцсети X (Twitter) Илона Маска в связи с обвинениями в распространении дипфейков с детской порнографией чат-ботом Grok. Об этом пишет газета The Times.

Издание уточняет, что Маска вызвали на так называемое добровольное интервью (voluntary interview) в полиции. Явится он на него или нет, неясно. На допрос также вызвали Линду Яккарино — бывшего гендиректора компании.

Яккарино и Маска вызвали на допросы в рамках расследования уголовного дела о распространении детской порнографии, начатого еще в январе 2025 года. Основанием для него послужили утверждения о том, что компания Twitter была «соучастником» распространения сексуализированных дипфейков, сгенерированных через чат-бота Grok. Предположительно, он также генерировал сообщения, отрицающие Холокост, что является уголовным преступлением во Франции, отмечает The Times.

Французские власти тогда потребовали от компании предоставить доступ к алгоритму рекомендаций Twitter, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе». Компания назвала расследование «политически мотивированным». В феврале этого года в ее офисах в Париже прошли обыски.

Уже в этом — 2026-м — году свои расследования против Twitter начали Еврокомиссия, власти Великобритании и Испании. Как писала газета The New York Times, в конце декабря всего за 9 дней чат-бот Grok сгенерировал и выложил в открытый доступ не менее 1,8 млн сексуализированных изображений женщин и детей. Пользователи платформы в конце прошлого года массово обращались к аккаунту чат-бота с просьбами убрать одежду с женщин и детей на снимках, одеть их в купальники и расположить в откровенных позах.

После скандала компания обновила правила генерации изображений: создатели бота в январе сообщили, что «приняли меры, чтобы Grok не позволял редактировать фото реальных людей и изображать их в откровенной одежде, такой как бикини».

Позднее стало известно, что в ЕС предложили запретить использование ИИ для создания интимных изображений людей без их согласия. Соответствующую поправку одобрил комитет по гражданским свободам Европарламента, писало агентство Bloomberg.