Новости

Обвиняемый в попытке покушения на Трампа не признал вину в федеральном суде

Мужчина, обвиняемый в попытке покушения на президента Дональда Трампа во время гала-вечера в одном из отелей Вашингтона в прошлом месяце, не признал себя виновным на слушании в федеральном суде в понедельник.

31-летнему Коулу Томасу Аллену предъявлены обвинения в покушении на убийство президента, а также в нарушениях, связанных с оружием, пишет Bloomberg. По версии следствия, 25 апреля он вступил в перестрелку с агентами Секретной службы в отеле, где Трамп присутствовал на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Магистратский судья постановил оставить Аллена под стражей на время рассмотрения уголовного дела.

