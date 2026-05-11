Городские птицы в Европе больше боятся женщин, чем мужчин — исследование

Птицы, обитающие в европейских городах, чаще избегают женщин, чем мужчин, говорится в исследовании Чешского сельскохозяйственного университета в Праге, опубликованном в журнале People and Nature Британского экологического общества. Его цитирует Der Spiegel. 

Международная группа исследователей под руководством Федерико Морелли и Янины Бенедетти сформировала четыре пары наблюдателей, каждая из которых состояла из мужчины и женщины примерно одинакового роста и в похожей одежде. Они приближались птицам с одинаковой скоростью, поддерживая зрительный контакт, при этом исследователи отмечали расстояние, на которое им удавалось подойти к птицам прежде чем те улетали. Опыты проводились с апреля по июль 2023 года в семи городах Чехии, Германии, Франции, Испании и Польши. Ученые наблюдали 2701 реакцию птиц 37 видов. Среди птиц были голуби, сороки, дрозды и вороны.

В результате оказалось, что мужчинам удавалось подойти к птицам примерно на метр ближе, чем женщинам, вне зависимости от города, а также вида, пола птицы и других условий. Исследователи не выяснили, в чем причина таких различий, но предположили, что они могут появляться из-за разной походки, формы и запаха тела. Также оказалось, что самцы птиц оказались более склонны к риску, чем самки, и улетали от исследователей позднее. 

