Наталья Касперская отрицает переговоры с ФСБ о блокировках интернет-ресурсов. СМИ писали, что она «жестко» раскритиковала спецслужбу

Соосновательница «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская отрицает, что встречалась с представителями Второй службы ФСБ и обсуждала с ними блокировки интернет-ресурсов. Так она прокомментировала публикацию издания The Bell. Как утверждается в статье, предпринимательница «жестко прошлась» по сотрудникам спецслужбы и сказала, что они «ничего не понимают в сети, в интернете, в технологиях».

«Она говорила, что у нее [в InfoWatch] постоянно ломается инфраструктура, потому что блокировки абсолютно рандомные. Они теряют доступ то к обновлениям, то к иностранным репозиториям… И отслеживать, что сегодня не так, они задолбались — это первая проблема. Касперская говорит, что у нее почти все разрабы сидят из-под VPN, потому что с российских IP доступ ко многим средствам разработки забанен. Поэтому война ФСБ и Роскомнадзора с VPN им сейчас вообще не в кассу. Какие-то попытки донести, что так делать [блокировать VPN] вообще-то не надо, игнорируются абсолютно всеми, включая Роскомнадзор и Минцифры. Касперская говорит, что Роскомнадзор ей предлагал внести IP-адреса ее корпоративного VPN в список легальных VPN, но она отказалась. Говорит, что компания и так одной ногой под санкциями, давайте мы еще сейчас IP-адреса наших VPN засветим, чтобы их легче было вычислить и просто заблокировать доступ к репозиториям с той стороны».

Сама Касперская призналась, что просила встречи со Второй службой, однако пока ей никто не ответил:

«Хотя поговорить стоило бы — особенно если верны слухи, что именно она отвечает теперь в РФ за блокировки. Эту возможную встречу я обсуждала в узком кругу коллег, в предположительной модальности. В телеграмчиках и прочих интернет-публикациях меня чуть ли не записали главой „цифрового сопротивления России“, что довольно забавно, потому что я всегда искренне считала себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, должен же кто-то на это указать. Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление – в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения, учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну — война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и всё прочее. Чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Которая вообще-то есть у русского (в широком смысле) народа, иначе бы он не был так устойчив к катаклизмам и нападениям. Но почему тогда власти предержащие ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом? К счастью, у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков (уж я-то им точно не являюсь). Но не дай Бог, они появятся. Мало не покажется никому».

Касперская ранее публично критиковала действия российских властей в отношении интернета. В начале апреля, после масштабного сбоя банковских приложений, она написала, что «в угаре борьбы с обходом блокировок Роскомнадзор обрушил половину сервисов Рунета». Однако через несколько часов извинилась перед ведомством после разговора с его руководителем. По словам Касперской, сбой был вызван не действиями РКН, а неполадками в системе «Сбербанка».

Как пишет The Bell, Наталья Касперская «пользуется давним расположением» Владимира Путина. Она много лет участвует во встречах с главой государства. В 2020-м он наградил предпринимательницу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие российского сегмента интернета.

Ранее The Insider писал, что Вторая служба ФСБ может быть связана с операциями против российских оппозиционеров, а также, по данным издания, участвовала в курировании государственной допинговой программы в российском спорте.