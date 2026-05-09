Путин косвенно признал дефицит военной техники после парада 9 мая

Президент России Владимир Путин фактически подтвердил нехватку военной техники у армии, комментируя отсутствие полноценного проезда бронетехники на параде Победы 9 мая.

«По поводу парада. Вы знаете, мы приняли решение, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее это День Победы. Решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», — сказал Путин в ходе пресс-подхода», — заявил Путин журналистам.

Ранее Минобороны России объясняло отказ от традиционного масштабного показа техники «текущей оперативной обстановкой», не уточняя, что именно повлияло на изменение формата парада. При этом в предыдущие годы, в том числе уже после начала полномасштабной войны в Украине, колонны военной техники участвовали в парадах. Отсутствие техники в этом году может объясняться также опасениями, что Киев технически способен нанести по ней удар во время стоянки перед парадом и транспортировки.

В 2026 году военный парад на Красной площади впервые сопровождался не демонстрацией большого количества техники, а видеороликами с пусками ракет, работой БПЛА и постановочными кадрами учений. Одновременно в ряде российских регионов парады были отменены либо значительно сокращены.

На фоне продолжающейся войны против Украины российская армия уже несколько лет сталкивается с потерями бронетехники и артиллерии. По данным западных аналитических проектов и OSINT-исследователей, значительная часть современной техники либо уничтожена, либо используется непосредственно на фронте, что ограничивает возможности её демонстрации на публичных мероприятиях.