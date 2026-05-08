Верховный суд Вирджинии признал недействительной победу демократов на референдуме о перекройке избирательных округов

Верховный суд Вирджинии признал недействительным одобренный избирателями план демократов по перекройке избирательных округов для голосования за кандидатов в Палату представителей Конгресса, нанеся партии серьезный удар в общенациональном противостоянии с республиканцами накануне промежуточных выборов, отмечает Associated Press.

Суд постановил, что контролируемый демократами законодательный орган штата нарушил процессуальные требования, вынеся конституционную поправку на референдум. Конституция Вирджинии обязывала законодателей одобрить соответствующую резолюцию на двух раздельных сессиях с промежутком в виде всеобщих выборов — это условие, по мнению суда, выполнено не было. В решении говорится:

«Это нарушение безвозвратно подрывает целостность состоявшегося референдума и делает его результаты ничтожными».

Поправка была одобрена на референдуме незначительным большинством голосов 21 апреля. Демократы рассчитывали получить до четырех дополнительных мест в Палате представителей за счет перекроенной карты округов — в рамках стратегии по компенсации республиканского джерримандеринга в других штатах, которые проводились по инициативе президента Дональда Трампа.

Ключевым процессуальным вопросом стало определение слова «выборы». Защита законодателей настаивала на том, что под «выборами» следует понимать исключительно день голосования — вторник всеобщих выборов: в таком случае первоначальное одобрение поправки состоялось до их начала и соответствовало конституции. Сторона истцов, напротив, утверждала, что термин «выборы» охватывает весь период досрочного и основного голосования, который в Вирджинии растягивается на несколько недель, — и тогда первое одобрение поправки нарушало конституционные требования.

Сейчас Вирджинию в Палате представителей представляют шесть демократов и пять республиканцев, избранных по округам, которые установил суд после того, как двухпартийная комиссия не смогла согласовать карту по итогам переписи 2020 года. Новый план давал демократам шансы на победу в десяти из одиннадцати округов штата.

Решение суда совпало с недавним постановлением Верховного суда США, существенно ослабившим Закон об избирательных правах. Вместе эти два решения заметно усиливают позиции республиканцев в борьбе за конгрессменские округа перед промежуточными выборами, отмечает AP.