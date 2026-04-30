«Верховный суд США постановил, что системного расизма в стране нет и расовым меньшинствам не нужны свои избирательные округа» — американист

Верховный суд США в соотношении 6:3 вынес накануне решение по делу «Луизиана против Каллеса», существенно ограничив возможности расовых меньшинств оспаривать дискриминационно нарезанные избирательные карты. Отныне им недостаточно показать, что карта фактически размывает их голоса, — нужно доказать, что штат делал это намеренно.

Дело выросло из многолетнего спора о перекройке округов Луизианы после переписи 2020 года. Республиканское законодательное собрание штата поначалу утвердило карту с единственным округом с большинством чернокожих избирателей, хотя те составляют около трети населения. Федеральный суд признал это нарушением Закона об избирательных правах и обязал добавить второй такой округ, однако обновленную карту тут же оспорила группа белых избирателей: по их словам, учет расового признака при нарезке округов сам по себе неконституционен. Верховный суд их поддержал — и одновременно ужесточил стандарт доказывания по второму разделу закона. Администрация Трампа выступила на стороне истцов.

Американист Ян Веселов отметил в комментарии The Insider, что решение затрагивает один из ключевых механизмов закона — обязательное создание округов, где расовые меньшинства составляют большинство и таким образом могут избирать своих представителей, обеспечивая присутствие их во власти: