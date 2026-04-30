«Верховный суд США постановил, что системного расизма в стране нет и расовым меньшинствам не нужны свои избирательные округа» — американист

Верховный суд США в соотношении 6:3 вынес накануне решение по делу «Луизиана против Каллеса», существенно ограничив возможности расовых меньшинств оспаривать дискриминационно нарезанные избирательные карты. Отныне им недостаточно показать, что карта фактически размывает их голоса, — нужно доказать, что штат делал это намеренно.
Дело выросло из многолетнего спора о перекройке округов Луизианы после переписи 2020 года. Республиканское законодательное собрание штата поначалу утвердило карту с единственным округом с большинством чернокожих избирателей, хотя те составляют около трети населения. Федеральный суд признал это нарушением Закона об избирательных правах и обязал добавить второй такой округ, однако обновленную карту тут же оспорила группа белых избирателей: по их словам, учет расового признака при нарезке округов сам по себе неконституционен. Верховный суд их поддержал — и одновременно ужесточил стандарт доказывания по второму разделу закона. Администрация Трампа выступила на стороне истцов.
Американист Ян Веселов отметил в комментарии The Insider, что решение затрагивает один из ключевых механизмов закона — обязательное создание округов, где расовые меньшинства составляют большинство и таким образом могут избирать своих представителей, обеспечивая присутствие их во власти:
«По сути, Верховный суд сказал, что время системного расизма в США прошло и больше нет необходимости предоставлять расовым меньшинствам собственные округа. Теперь при распределении границ избирательных округов они будут в равных позициях со всеми остальными американцами. Это сильно развязывает руки республиканским штатам, особенно на юге страны — там как раз есть с десяток подобных округов, и в следующий раз, когда они будут менять карты, то уже не станут соблюдать это требование и начнут резать их под свои партийные цели.
Оспорить расовый джерримендеринг в суде по-прежнему можно, если доказать, что законодатели при нарезке округов учитывали в первую очередь расовый состав избирателей. Но сделать это крайне сложно: в суде они могут сослаться на то, что ориентировались не на расу, а на паттерны голосования и партийную регистрацию. Понятно, что в случае афроамериканцев эти вещи сильно накладываются друг на друга, потому что они в первую очередь голосуют за демократов.
Мы увидим, что округа с большинством расовых меньшинств прекратят существование во многих штатах — прежде всего республиканских. Но возможно, что и демократы откажутся от этого требования. Тогда можно будет не «паковать» цветных избирателей в отдельные округа, а равномерно распределять их по другим, что может дать партии преимущество».