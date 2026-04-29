Верховный суд США ограничил ключевое положение Закона об избирательных правах — о расовой нарезке избирательных округов

Верховный суд США консервативным большинством в соотношении 6:3 вынес решение по делу «Луизиана против Каллеса», существенно сузив возможности расовых меньшинств оспаривать дискриминационные избирательные карты. Теперь расовым меньшинствам недостаточно показать, что избирательная карта фактически размывает их голоса, — нужно доказать, что штат делал это намеренно, сообщает Reuters.

Дело было заведено по многолетнему спору о перекройке округов Луизианы после переписи 2020 года. Республиканское законодательное собрание штата поначалу утвердило карту с единственным округом, где большинство составляют чернокожие, хотя те составляют около трети населения. Федеральный суд признал это нарушением второго раздела Закона об избирательных правах и обязал добавить второй такой округ. Штат подчинился, однако новую карту тут же оспорила группа избирателей, описавших себя как «не афроамериканцев». По их словам, учет расового признака при нарезке округов сам по себе неконституционен. Коллегия из трех судей их поддержала и заблокировала обновленную карту.

Верховный суд это решение подтвердил и воспользовался случаем, чтобы переписать стандарт доказательства по второму разделу. Автор мнения большинства, судья Сэмюэл Алито указал, что закон «налагает ответственность только тогда, когда доказательства свидетельствуют о явном намерении» штата ущемить права меньшинств. До этого достаточно было показать, что карта фактически размывает их электоральное влияние. Теперь же нужно доказывать умысел.

Судья Елена Каган зачитала свое особое мнение. По ее словам, суд лишь делает вид, что «обновляет» трактовку закона несколькими «техническими поправками», тогда как на деле выхолащивает его. Теперь штат может «систематически размывать» электоральное влияние расовых меньшинств без каких-либо правовых последствий, предупредила она. Трое либеральных судей поддержали ее позицию.

Как отмечается, консервативное большинство в Верховном суде последовательно сужает сферу действия Закона об избирательных правах с 2013 года, когда суд выхолостил его четвертый раздел, обязывавший штаты с историей расовой дискриминации получать федеральное одобрение любых изменений в избирательном законодательстве. В 2023 году тот же суд в составе 5:4 всё же поддержал чернокожих избирателей Алабамы в схожем споре — тогда к либералам присоединились председатель суда Джон Робертс и судья Бретт Кавано.

The Insider ранее писал о системном демонтаже гарантий гражданских прав консервативным большинством, включая избирательное законодательство.

