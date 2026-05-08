Международная федерация журналистов окончательно исключила Союз журналистов России из-за отделений на оккупированных территориях Украины

Фото: ТВЦ

Союз журналистов России (СЖР) заявил об «окончательном исключении» из Международной федерации журналистов (IFJ). В опубликованном 8 мая заявлении СЖР назвал решение «политически мотивированным» и связал его с открытием отделений организации на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.

В СЖР утверждают, что создание отделений было необходимо «для обеспечения безопасности, физической и социальной защиты журналистов», работающих на этих территориях. Организация также заявила, что не считает свои действия нарушением устава МФЖ и обвинила федерацию в «политическом и финансовом давлении» со стороны европейских журналистских союзов.

На сайте Международной федерации журналистов к моменту публикации материала заявления об окончательном исключении СЖР не появилось.

Членство СЖР в МФЖ было приостановлено еще в феврале 2023 года. Тогда исполнительный комитет федерации запустил процедуру в соответствии со статьей 16 устава МФЖ — после создания четырех отделений СЖР на оккупированных Россией территориях Украины. Председатель СЖР Владимир Соловьёв называл это решение «политическим» и обвинял в давлении журналистские союзы Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии.

В нынешнем заявлении СЖР отдельно подчеркивается, что организация не направляла делегацию на конгресс МФЖ и не подавала апелляцию, поскольку не признает за собой нарушений.

Международная федерация журналистов — крупнейшее объединение журналистских профсоюзов и ассоциаций, основанное в 1926 году. Штаб-квартира организации находится в Брюсселе.

