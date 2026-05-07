Правительство Украины упростило получение ВНЖ для иностранных добровольцев в Силах обороны

Правительство Украины упростило оформление временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют или планируют присоединиться к Силам обороны. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, временный вид на жительство будут выдавать на весь срок контракта и еще на шесть месяцев после его завершения. Кабмин также урегулировал порядок подачи документов для тех, кто только планирует подписать контракт с Силами обороны.

Иностранцы смогут подавать документы с просроченным паспортом, если новый документ можно получить только в стране-агрессоре или в государстве, которое не признает территориальную целостность Украины. Такой же порядок будет действовать для тех, кто уже служит и не может обновить паспорт по тем же причинам.

Кроме того, для части иностранцев, проходящих службу, упростят подтверждение места проживания. Свириденко заявила, что решение должно «убрать лишнюю бюрократию» и создать более понятные условия пребывания в Украине для людей, которые ее защищают.

В феврале Зеленский подписал закон, который предусматривает оформление временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт о службе в Украине. В Верховной раде объясняли, что оформление ВНЖ должно упростить иностранным военнослужащим доступ к банковским, нотариальным, медицинским и другим услугам. Закон также распространил на них медицинские гарантии, предусмотренные для украинских военнослужащих. Сейчас правительство утвердило процедуры, необходимые для реализации этих норм.