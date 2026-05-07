ЕС смягчил требования закона об ИИ и отложил ключевые ограничения до 2027 года

Страны Евросоюза и депутаты Европарламента согласовали поправки к закону об искусственном интеллекте (AI Act), смягчающие его требования и откладывающие вступление в силу части норм, сообщает Reuters.

Применение правил для систем ИИ высокого риска в сферах биометрии, критической инфраструктуры и правоохранительной деятельности отложено до 2 декабря 2027 года. Ранее предполагалось, что они вступят в силу 2 августа нынешнего года. Помимо этого, промышленное оборудование исключено из-под действия закона, поскольку уже регулируется отраслевыми нормами — уступка, на которой настаивал бизнес.

Изменения стали частью инициативы Еврокомиссии по снижению бюрократической нагрузки. Компании жаловались на дублирующиеся регуляторные требования, мешающие им конкурировать с американскими и азиатскими соперниками. Заместитель министра Кипра по европейским делам Марилена Рауна, чья страна председательствует в Совете ЕС, заявила:

«Сегодняшнее соглашение по закону об ИИ существенно поддержит наши компании, сократив повторяющиеся административные расходы».

Отдельно стороны договорились о запрете на создание средствами ИИ незаконных изображений сексуального характера — решение стало ответом на распространение подобного контента через чат-бот Grok компании xAI Илона Маска. Запрет вступит в силу 2 декабря одновременно с требованием об обязательной маркировке всего контента, созданного с помощью ИИ.

Соглашение носит предварительный характер и должно быть официально утверждено правительствами стран ЕС и Европарламентом в ближайшие месяцы. Несмотря на смягчение ряда норм, AI Act по-прежнему считается самым строгим законом об искусственном интеллекте в мире, отмечает Reuters.

В августе 2025 года в ЕС вступили в силу требования к прозрачности для разработчиков ИИ-систем общего назначения — они обязаны раскрывать данные, на которых обучены их модели. Проверки со стороны Европейского офиса по ИИ должны начаться в августе 2026 года.

