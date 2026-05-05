Проект по архивированию интернета Wayback Machine больше не может закупать носители информации из-за ИИ-бума

Строительный бум дата-центров для нужд искусственного интеллекта спровоцировал резкий рост цен на накопители и привел к их нехватке, угрожающей работе крупнейших цифровых архивных проектов, сообщает 404 Media. Начиная примерно с октября 2025 года цены на потребительские и корпоративные SSD и жесткие диски удвоились или выросли более чем на 150%, а некоторые модели исчезли с прилавков — для них образовался вторичный рынок, где перекупщики выставляют накопители на eBay с огромной наценкой.

Тяжелее всего ситуация ударила по Internet Archive и сервису Wayback Machine. Основатель организации Брюстер Кейл заявил, что предпочтительные для архива диски объемом 28–30 ТБ либо недоступны, либо стоят слишком дорого. По его словам, архив ежедневно получает более 100 ТБ новых материалов, а объем уже накопленных данных превышает 210 петабайт, и весь этот массив требует постоянного обслуживания и замены носителей.

Ситуация коснулась и фонда «Викимедиа», управляющего Википедией. Представитель организации сообщил изданию, что рост цен затронул прежде всего закупки оперативной памяти и жестких дисков, а также сроки поставки серверного оборудования. Фонд содержит собственные дата-центры по всему миру, которые обеспечивают работу более 65 млн статей только в Википедии, и теперь вынужден перераспределять инвестиции в «железо» и продлевать срок эксплуатации существующего оборудования.

Крупнейшие производители накопителей переориентировались на корпоративный сегмент, отмечает издание. Western Digital фактически распродала весь объем продукции 2026 года крупным дата-центрам. Компания Micron, выпускавшая оперативную память и SSD под брендом Crucial, полностью ушла с потребительского рынка, сославшись на взрывной рост спроса со стороны дата-центров в сфере ИИ и необходимость поддерживать «крупных стратегических клиентов в более быстрорастущих сегментах».

ИИ-бум бьет по цифровому архивированию сразу с нескольких сторон, пишет 404 Media. Защищаясь от массового скрейпинга своего контента ИИ-компаниями, владельцы сайтов закрывают доступ для ботов-архиваторов, непреднамеренно блокируя тем самым работу Internet Archive. Сообщество любителей-архивариусов на Reddit также фиксирует кризис — многие сообщают, что прекратили закупку накопителей и приостановили архивные проекты из-за непомерно выросших цен.

В марте сенатор Берни Сандерс внес в Конгресс законопроект AI Data Center Moratorium Act, требующий немедленно ввести федеральный мораторий на строительство дата-центров для нужд искусственного интеллекта. Одновременно конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес готовит аналогичный законопроект в Палате представителей — вместе они образуют двухпалатную законодательную инициативу.