Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни по обвинению в получении взяток

Ли Шанфу / Фото: How Hwee Young/EPA, via Shutterstock

Два бывших министра обороны Китая — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу — приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения по обвинению в коррупции, сообщает Reuters. Оба признаны виновными в получении и даче взяток.

Следствие установило, что Ли Шанфу получал взятки на крупные суммы, а также сам давал их, не справляясь с «политическими обязанностями» и используя должность для получения кадровых привилегий. В отношении Вэй Фэнхэ в 2023 году было возбуждено дело о получении «крупной суммы денег и ценностей», а также о содействии назначению нужных ему людей на должности в обход установленного порядка. Его действия были охарактеризованы как «крайне серьезные по характеру, наносящие тяжелый вред».

По китайскому законодательству смертный приговор с отсрочкой на два года, как правило, заменяется пожизненным лишением свободы, при условии что осужденный не совершит нового умышленного преступления в период заключения. Агентство Xinhua уточняет, что после замены наказания оба будут отбывать наказание пожизненно без права дальнейшего смягчения или условно-досрочного освобождения.

Reuters отмечает, что китайские вооруженные силы стали одной из главных мишеней антикоррупционной кампании, запущенной председателем КНР Си Цзиньпином после прихода к власти в 2012 году. В 2023 году чистки достигли элитных Ракетных войск НОАК — структуры, которая контролирует ядерный арсенал и обычные ракеты. В начале 2026 года из Центрального военного совета был выведен генерал Чжан Юся — бывший союзник Си, которого ранее считали одним из ключевых военных руководителей страны.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), чистки в армии КНР с 2022 года затронули более ста высокопоставленных чиновников и подорвали боеспособность вооруженных сил. Если учитывать должности, на которых кадровые замены происходили неоднократно, то под удар попали больше половины из 176 высших командных позиций в Народно-освободительной армии Китая, подсчитали аналитики.

