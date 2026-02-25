Перестановки и чистки в вооруженных силах Китая могли затронуть около сотни высокопоставленных чиновников в период с 2022 года. Об этом говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Это может привести к серьезным непредвиденным последствиям для Си Цзиньпина и подорвать боеспособность армии, считают аналитики.

С 2022 года из армии официально были уволены 36 генералов. Предположительно, уволены были еще 65 человек — на протяжении долгого времени они не появлялись на совещаниях и мероприятиях, на которых должны были быть, а их имена пропали из пресс-релизов и СМИ. Итого общее число подтвержденных и потенциальных жертв чисток в китайской армии составляет 101 человек. CSIS называет его ошеломляющим.

Такая судьба постигла, например, заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) генерала Чжан Юся, об отставке которого стало известно в январе этого года. Как писала газета The Wall Street Journal, его обвинили в утечке в Штаты информации о китайской ядерной программе. В октябре прошлого года из партии также исключили сразу девять высокопоставленных генералов.

Формально подобные увольнения являются частью масштабной антикоррупционной кампании, однако аналитики ранее отмечали, что их можно рассматривать и как политические чистки, писала Би-би-си. Последние меры Си Цзиньпина — пример наиболее агрессивного демонтажа военного руководства Китая со времен Мао Цзэдуна.

Как отмечают в CSIS, если учитывать должности, которые подвергались чисткам более одного раза, то они затронули 52% из 176 высших руководящих должностей в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Масштабные увольнения затронули командующих каждого рода войск — армии, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск. Иными словами, чистки затронули все должности в Центральном военном совете и на уровне командования.

При этом масштабное распространение кампании по увольнениям означает, что некоторые должности остались пустовать или были заняты другими чиновниками с меньшим опытом работы. Из-за этого при планировании военных операций — например, возможной блокады Тайваня — Си Цзиньпиню придется обращаться к менее опытным офицерам.

Это может отразиться на боеспособности армии, пишут аналитики. Косвенно об этом свидетельствуют, например, учения у берегов Тайваня. В 2024 году Пекин быстро отреагировал на возросшую напряженность в регионе и организовал учения за три-четыре дня — в мае и в октябре. В прошлом году НОАК потребовалось больше времени: 19 дней, чтобы начать крупномасштабные учения в апреле 2025 года, и 12 дней — в декабре 2025 года.

Потеря высшего руководства ставит под сомнение возможную полномасштабную операцию Китая против Тайваня в краткосрочной перспективе, говорится в докладе. Демонстрируемое Си Цзиньпинем недоверие к армии является сдерживающим фактором и играет на руку США и самому Тайваню.

В то же время некоторые из аналитиков CSIS считают, что смена руководства в армии сейчас может создать проблемы для противников Китая к концу десятилетия и в 2030-х годах. К тому моменту новое руководство наберется опыта, а армия будет укомплектована новейшей техникой, которая была закуплена в последние годы и уже сейчас поступает на вооружение.