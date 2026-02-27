Конфликт голов дракона. Как чистки в военном руководстве Китая связаны с его политикой «мирной сверхдержавы»

Западная пресса обсуждает чистки в Центральном военном совете (ЦВС) Китая, которому подчиняются армия и внутренние войска. В январе были отстранены генералы Чжан Юся и Лю Чжэньли, их подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Как правило, реальные причины отставки высших военных руководителей КНР не раскрываются — в большинстве случаев дело сводится к абстрактным обвинениям в коррупционных правонарушениях, что оставляет простор для спекуляций.

Всего с октября 2022 года, когда Си Цзиньпина в третий раз избрали Генеральным секретарем Компартии Китая (КПК), из состава ЦВС исключили пятерых высокопоставленных офицеров. Кроме того, за два года в отставку отправили двух министров обороны — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу.

Нынешний глава китайского Минобороны адмирал Дун Цзюнь, который занимает этот пост с декабря 2023 года, до сих пор не вошел в Центральный военный совет, что прерывает многолетнюю традицию, сложившуюся в руководстве КПК. Фактически сегодня в ЦВС остались лишь два человека: председатель Си Цзиньпин и генерал Чжан Шэнминь. Для внешнего наблюдателя картина складывается парадоксальная.