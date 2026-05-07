Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

1096

 

 

 

 

 

Новости

«Радио — самый удобный, надежный и доступный вид связи для миллионов людей» — премьер Мишустин

The Insider
Иллюстрация к материалу

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал радио «самым удобным, надежным и доступным видом связи для миллионов людей» — такая оценка содержится в поздравлении главы правительства с Днем радио.

По словам Мишустина, передача информации посредством электромагнитных волн стала одним из ключевых изобретений, давших толчок развитию телекоммуникаций в целом. Премьер выразил уважение отечественным ученым, стоявшим у истоков этого открытия, и тем, кто сегодня продолжает их дело.

Мишустин также указал, что тысячи радиостанций ежедневно объединяют слушателей по всей стране, «служат образцом качественной журналистики», являются хранителями культурного наследия и площадкой для сохранения национальных языков народов России.

Поздравление было опубликовано на фоне ограничений мобильной связи в Москве. Минцифры объявило, что 9 мая мобильную связь «временно» перекроют из соображений безопасности, а 7 и 8 мая ограничений мобильного интернета в Москве не планируется. Ведомство опубликовало соответствующее сообщение на госплатформе «Макс». Многие российские издания и агентства публикуют сообщение об ограничениях, ставя вперед информацию об их отсутствии 7 и 8 числа и сообщая о том, что планируется их ввести 9 мая, глубже в тексте. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  3. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  4. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте