«Радио — самый удобный, надежный и доступный вид связи для миллионов людей» — премьер Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал радио «самым удобным, надежным и доступным видом связи для миллионов людей» — такая оценка содержится в поздравлении главы правительства с Днем радио.

По словам Мишустина, передача информации посредством электромагнитных волн стала одним из ключевых изобретений, давших толчок развитию телекоммуникаций в целом. Премьер выразил уважение отечественным ученым, стоявшим у истоков этого открытия, и тем, кто сегодня продолжает их дело.

Мишустин также указал, что тысячи радиостанций ежедневно объединяют слушателей по всей стране, «служат образцом качественной журналистики», являются хранителями культурного наследия и площадкой для сохранения национальных языков народов России.

Поздравление было опубликовано на фоне ограничений мобильной связи в Москве. Минцифры объявило, что 9 мая мобильную связь «временно» перекроют из соображений безопасности, а 7 и 8 мая ограничений мобильного интернета в Москве не планируется. Ведомство опубликовало соответствующее сообщение на госплатформе «Макс». Многие российские издания и агентства публикуют сообщение об ограничениях, ставя вперед информацию об их отсутствии 7 и 8 числа и сообщая о том, что планируется их ввести 9 мая, глубже в тексте.