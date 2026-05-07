Итальянский банк UniCredit подписал соглашение о продаже части российской «дочки» инвестору из ОАЭ

Итальянская банковская группа UniCredit подписала необязывающее рамочное соглашение о продаже части активов своей российской дочерней структуры, АО «ЮниКредит Банк», частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила группа. Покупатель характеризуется как опытный инвестор, давно связанный с местным институциональным и деловым сообществом. UniCredit провел в отношении него необходимые проверки на соответствие требованиям комплаенса.

По структуре сделки, часть деятельности АО Банка будет выделена в отдельное новое юридическое лицо, которое останется под полным контролем UniCredit. Оставшаяся часть банка вместе с остальными активами перейдет к покупателю из ОАЭ. Таким образом, после завершения сделки UniCredit сохранит 100% нового банка, а покупатель получит 100% банка с оставшимися активами.

Отмечается, что соглашение ускоряет перевод российского бизнеса группы в режим преимущественно международных платежей в евро и долларах — для западных и российских неподсанкционных корпоративных клиентов. UniCredit заверил, что переход будет организован так, чтобы обеспечить бесперебойную работу для клиентов и стабильность для сотрудников.

В финансовом выражении накопленный отрицательный эффект на прибыль, по оценкам группы, составит около €3,0–3,3 млрд, из которых €1,6–1,8 млрд придется на перенос в отчет о прибылях и убытках накопленных валютных резервов. UniCredit подчеркнул, что сделка не затронет выплаты акционерам и не изменит ориентиров по чистой прибыли на 2028–2030 годы. Завершение сделки ожидается в первой половине 2027 года при условии подписания обязывающей документации, завершения процедуры выделения активов и получения всех необходимых регуляторных одобрений.

Ранее Reuters сообщало, что три компании из ОАЭ направили казначейству Италии предложение о покупке российских активов UniCredit с дисконтом 60% от рыночной стоимости. По данным «Коммерсанта», за этой схемой мог стоять консорциум «Альфа-групп» — такая структура потребовалась из-за того, что Альфа-банк находится под санкциями ЕС.