Итальянская группа UniCredit отказалась от планов продать Юникредит-банк — свой основной актив в России. Теперь вместо этого она рассматривает вариант полного сворачивания бизнеса и отказа от лицензии, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Вместо продажи своих активов в РФ группа UniCredit пошла по пути распродажи отдельных активов и решила резко сократить расходы. По словам одного из собеседников «Ъ», розничный бизнес компании в регионах уже свернут, идет сворачивание корпоративного. Другой источник газеты утверждает, что сейчас цель итальянской компании — свернуть бизнес до минимума, капитализировать прибыль и сдать лицензию.

Продажа банковских активов изначально была главной стратегией по выходу UniCredit с рынка РФ после 2022 года. Однако с учетом собственника из недружественной страны компания должна была бы вести сделку с дисконтом порядка 60%, а еще 35% от итоговой стоимости активов отдать в бюджет в качестве добровольного взноса. При таких отчислениях при продаже собственник в итоге получил бы примерно 10% от капитала Юникредит-банка, что крайне невыгодно.

Продажу Юникредит-банка осложняет также его попадание в перечень организаций, для сделок с которыми нужно специальное разрешение российских властей. Как отмечает «Ъ», в случае сделок по продаже отдельных активов — например, кредитного портфеля организации — подобные ограничения на сделки с иностранным владением будут неприменимы.

Таким образом, требование о выходе компании с российского рынка тоже будет выполнено, но станет более выгодным для нее.

Вывод средств, как в случае продажи, так и в случае ликвидации юрлица, в пользу собственника из недружественных стран все равно существенно ограничен. Эти средства будут заморожены на счетах типа С и станут доступны лишь позднее в ходе обмена на замороженные в ЕС российские активы.

Юникредит-банк — один из двух западных банков, которые по-прежнему работают в России, а также включены в перечень системно значимых кредитных организаций. Второй — это Райффайзенбанк.

Ускорить продажу своих активов в РФ от UniCredit потребовал Европейский ЦБ еще в 2024 году. В начале 2025-го в руководстве компании сообщали, что интерес к российским активам проявили компании из ОАЭ, хотя позднее стало известно, что конечным бенефициаром сделки в итоге может стать «Альфа-Групп».