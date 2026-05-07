WP: Госсекретарь Марко Рубио встретится с папой римским, чтобы попытаться сгладить конфликт Трампа с ним

Госсекретарь США Марко Рубио встретится в четверг с папой римским Львом XIV в Ватикане на фоне самого острого за долгие годы кризиса в отношениях Вашингтона и Святого престола, сообщает The Washington Post. Поводом для разрыва стала иранская война: понтифик хотя и не напрямую, но последовательно осуждал военную операцию США и апелляции Трампа к воле Бога как оправданию боевых действий, унесших тысячи жизней. В ответ президент опубликовал в соцсетях критику в адрес папы, назвав его «слабым в вопросах преступности и ужасным для внешней политики».

Отмечается, что в Ватикане публично стараются не драматизировать ситуацию, однако в частных разговорах высокопоставленные сотрудники Святого престола дают понять, что происходящее беспрецедентно. «Такого тона [в общении с папой] никогда прежде не применяли», — заявил один из ватиканских чиновников на условиях анонимности. По его словам, «риторическая напряженность» способна навредить диалогу, однако «обе стороны заинтересованы в том, чтобы выйти на разговор высокого уровня». Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин назвал нападки Трампа на понтифика «по меньшей мере странными».

Как пишет WP, конфликт уже отражается на электоральных позициях Трампа. Согласно новому опросу Washington Post — ABC News — Ipsos, поддержка президента среди американских католиков, среди которых он победил с большим отрывом на выборах 2024 года, упала на 10 процентных пунктов — до 38%. Две трети опрошенных позитивно восприняли призыв Льва XIV к американцам обратиться в Конгресс с требованием добиваться мира; почти 60% отреагировали негативно на ложное утверждение Трампа о том, что папа якобы одобрил наличие ядерного оружия у Ирана.

Госсекретарь Рубио, сам практикующий католик и исполняющий обязанности советника президента по нацбезопасности, побывал в Ватикане во второй раз менее чем за год. По его словам, встреча была запланирована заблаговременно, однако он признал, что за это время «кое-что успело произойти». Стороны намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, преследование христиан и положение на Кубе, где Католическая церковь сохраняет значительное влияние. Паролин допустил, что Лев XIV «не будет возражать» против телефонного разговора с Трампом, если Рубио передаст соответствующую просьбу.

В пятницу госсекретарь встретится с премьером Италии Джорджей Мелони, которую Трамп атаковал в интервью Corriere della Sera, заявив, что ошибся в ней. Отмечается, что визит Рубио проходит на фоне нарастающего напряжения в отношениях США с Европой. Американская сторона угрожает ввести пошлины на европейские автомобили, обсуждает вывод части войск из Германии и предупреждает о возможном сокращении военного присутствия в Испании и Италии — странах, отказавших США в использовании своих баз для операции в Иране.

Несколько недель назад, после нападок на папу, Трамп разместил в своем аккаунте в Truth Social ИИ-изображение себя в образе Иисуса Христа. Через некоторое время оно было удалено.