Трамп назвал папу римского «слабым» и обвинил во вмешательстве в политику. «Агрессивный тон усиливает раскол в коалиции Трампа» — эксперт

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал папу римского Льва XIV, назвав его «слабым в вопросах преступности» и «ужасным во внешней политике» на фоне критики со стороны Ватикана.
«Я не хочу папу, который считает допустимым, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу папу, который считает ужасным, что Америка нанесла удар по Венесуэле — стране, которая отправляла огромные объемы наркотиков в США и, что еще хуже, выпускала из тюрем и направляла в нашу страну убийц, наркоторговцев и преступников. И я не хочу папу, который критикует президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, на что был избран — с огромным перевесом, — добиваясь рекордно низкого уровня преступности и создавая величайший фондовый рынок в истории», — заявил он.
Как заявил американский лидер, избрание Роберта Превоста главой Католической церкви стало возможным «только потому, что он американец» и его сочли «лучшим способом взаимодействовать» с Трампом. Президент призвал Льва XIV «включить здравый смысл, перестать угождать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком», а также опубликовал ИИ-изображение себя в образе Иисуса Христа.
В Ватикане на это пока не ответили.
Отношения между Вашингтоном и Святым престолом в последние недели заметно ухудшились. Как писало американское издание The Free Press, в январе Пентагон вызвал на закрытое совещание ватиканского посланника в США кардинала Кристофа Пьера и, как описывают источники, провел «жесткую лекцию» о военном могуществе Вашингтона.
Поводом стала январская речь папы Льва XIV, в которой понтифик заявил, что «дипломатия, продвигающая диалог и стремящаяся к консенсусу, вытесняется дипломатией, основанной на силе», а «война снова в моде, и рвение к войне распространяется».
Как утверждается, один из присутствующих чиновников упомянул Авиньонское пленение пап — период XIV века, когда французская монархия принудила папство перебраться из Рима в Авиньон. В ответ на это понтифик отменил запланированный визит в США.
В конце прошлой недели Лев XIV опубликовал пост, в котором заявил, что «Бог не благословляет никакой конфликт», а «любой, кто является учеником Христа, никогда не стоит на стороне тех, кто когда-то размахивал мечом и сегодня сбрасывает бомбы».
В разговоре с The Insider американист Александра Филиппенко отметила, что нападки Трампа на папу римского могут усилить раскол в его команде:
«В политической культуре США важна религиозная приверженность, это имеет значение, но в целом внимание к Ватикану всегда было пониженным. Американцы не склонны видеть в папе римском — точнее, намеренно не хотят видеть — политический авторитет. Он может быть моральным авторитетом, но не политическим.
При этом важно отметить, что тон Дональда Трампа имеет значение. Это необычайно агрессивный тон. Политический риск и опасность здесь заключаются не в какой-то массовой негативной реакции католиков, которые поддерживают Дональда Трампа, а в эрозии поддержки среди важных групп колеблющихся избирателей.
Это могут быть избиратели-католики, которые относятся к колеблющимся и не являются ядерными сторонниками Дональда Трампа, — и это может вызвать у них дополнительные вопросы. Так что это скорее усиливает раскол внутри коалиции Дональда Трампа, но не драматически».
Эксперт отметила, что в целом для американцев тема «влияния Рима» не имеет большого значения.