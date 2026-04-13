Трамп назвал папу римского «слабым» и обвинил во вмешательстве в политику. «Агрессивный тон усиливает раскол в коалиции Трампа» — эксперт

В Ватикане на это пока не ответили.

Отношения между Вашингтоном и Святым престолом в последние недели заметно ухудшились. Как писало американское издание The Free Press, в январе Пентагон вызвал на закрытое совещание ватиканского посланника в США кардинала Кристофа Пьера и, как описывают источники, провел «жесткую лекцию» о военном могуществе Вашингтона.

Поводом стала январская речь папы Льва XIV, в которой понтифик заявил, что «дипломатия, продвигающая диалог и стремящаяся к консенсусу, вытесняется дипломатией, основанной на силе», а «война снова в моде, и рвение к войне распространяется».

Как утверждается, один из присутствующих чиновников упомянул Авиньонское пленение пап — период XIV века, когда французская монархия принудила папство перебраться из Рима в Авиньон. В ответ на это понтифик отменил запланированный визит в США.

В конце прошлой недели Лев XIV опубликовал пост, в котором заявил, что «Бог не благословляет никакой конфликт», а «любой, кто является учеником Христа, никогда не стоит на стороне тех, кто когда-то размахивал мечом и сегодня сбрасывает бомбы».