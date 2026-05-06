В возрасте 87 лет умер основатель CNN Тед Тернер

Основатель CNN Тед Тёрнер скончался в среду в возрасте 87 лет, сообщает сама медиакомпания. Тёрнер создал первый в мире круглосуточный кабельный канал новостей.

Тёрнер родился в Цинциннати в 1938 году. В 24 года он принял семейный рекламный бизнес после смерти отца и постепенно переориентировал его на телевидение. 1 июня 1980 года он запустил CNN — первый круглосуточный кабельный новостной канал. Помимо CNN, Тёрнер основал станцию TBS, каналы TNT, Turner Classic Movies и Cartoon Network. В 1976 году он выкупил бейсбольный клуб Atlanta Braves, в 1977-м — баскетбольный Atlanta Hawks, а также в 1977 году выиграл Кубок Америки по парусному спорту на яхте Courageous.

В 1996 году медиамагнат продал Turner Broadcasting компании Time Warner за $7,5 млрд. Как филантроп он пожертвовал $1 млрд на создание Фонда ООН и в 2001 году вместе с сенатором Сэмом Нанном основал Nuclear Threat Initiative — организацию по противодействию распространению ядерного оружия. Тёрнер также стал одним из крупнейших частных землевладельцев США, приспособив значительную часть своих угодий для восстановления популяции бизонов.

В 2018 году Тед Тёрнер публично признал, что у него диагностирована деменция с тельцами Леви (ДТЛ) — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. В январе 2025 года он был госпитализирован с пневмонией, однако впоследствии выписан в реабилитационный центр и продолжал жить на своем ранчо в Монтане. У Тёрнера остались пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков.

Тед Тёрнер имел прямое отношение к становлению российского телевидения. В 1992 году Turner Broadcasting System и Московская независимая вещательная корпорация (МНВК) подписали соглашение о создании одного из первых в России частных независимых телеканалов — ТВ-6. Первым президентом канала стал журналист Эдуард Сагалаев. Уже в 1994 году Turner Broadcasting вышла из числа учредителей по настоянию российской стороны, недовольной участием американских менеджеров в управлении каналом. Впоследствии контроль над МНВК перешел к Борису Березовскому, а в 2001 году канал был закрыт в ходе кампании Путина по установлению государственного контроля над независимыми СМИ.