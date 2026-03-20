Умер актер и мастер боевых искусств Чак Норрис

В четверг утром на Гавайях в возрасте 86 лет скончался Чак Норрис — актер и мастер боевых искусств, прославившийся ролями в боевиках 1980-х годов «Отряд “Дельта”» и «Пропавший без вести», а также образом техасского рейнджера Корделла Уокера в одноименном сериале CBS, выходившем в 1990-х. Об этом сообщила семья Норриса в его аккаунте в Instagram.

Семья актера сообщила о его смерти, попросив не раскрывать подробности случившегося: по их словам, Норрис ушел в окружении близких и «был умиротворен». Незадолго до госпитализации знакомый актера общался с ним и описывал его как человека в приподнятом настроении, который продолжал тренироваться.

Норрис родился 10 марта 1940 года в Оклахоме и вырос в Калифорнии. После службы в ВВС США он открыл сеть школ карате, среди учеников которых были Стив Маккуин, Присцилла Пресли и Боб Баркер. Именно Маккуин убедил Норриса попробовать себя в кино.

Чак Норрис был обладателем черных поясов сразу в нескольких боевых искусствах, в 1989 году получил звезду на Аллее славы в Голливуде, а в 2010-м был удостоен звания почетного техасского рейнджера. В молодости он тренировался вместе с Брюсом Ли и сыграл с ним в фильме «Путь дракона».

В последние годы Норрис сохранял активность в социальных сетях. Поклонники продолжали распространять мемы о его легендарной неуязвимости, а всего за десять дней до смерти — 10 марта, в день своего 86-летия — он опубликовал видео, где демонстрирует приемы рукопашного боя и заявляет, что «не стареет, а прокачивается». В последние годы он потерял нескольких близких: в 2024 году скончалась его мать, а в декабре — первая жена Диана Холечек.