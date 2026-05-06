Доходы России от нефти выросли на фоне войны с Ираном, но их почти полностью «съели» субсидии

Российские налоговые поступления от нефти выросли до максимума за полгода на фоне роста цен, вызванного войной с Ираном. Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина, в апреле нефтяные компании заплатили в бюджет 707 млрд рублей налогов — это самый высокий показатель с октября. Общие нефтегазовые доходы составили около 856 млрд рублей.

Рост связан с подорожанием нефти после перебоев поставок через Ормузский пролив. Цена российской нефти Urals, используемая для расчета налогов, в апреле составила около $77 за баррель против $59 годом ранее. При этом эффект от роста цен продолжится и в мае, поскольку налоги рассчитываются с задержкой.

Однако реальный эффект для бюджета оказался значительно скромнее. Несмотря на рост доходов, государство одновременно резко увеличило выплаты нефтяным компаниям. В апреле они получили по топливному демпферу 207,5 млрд рублей. Еще 152 млдр рублей бюджет потерял от отрицательного акциза на нефтепродукты, который идет тем же нетяникам. В результате почти весь дополнительный доход бюджета был «съеден» этими расходами. Нефтегазовые поступления составили 856 млрд рублей при прогнозе в 835 млрд, то есть превысили ожидания лишь незначительно.

Власти рассчитывают, что эффект от высоких цен на нефть станет заметнее в мае. По оценке Минфина, дополнительные доходы бюджета могут составить около 200 млрд рублей именно в этом месяце, когда поступления будут считаться от еще более высокой апрельской цены $94,87 за баррель.