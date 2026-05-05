Мишустин подписал план «противодействия негативным явлениям среди молодежи». Он предполагает создание «кибердружин и медиапатрулей»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана противодействия «негативным социальным явлениям» среди детей и молодежи — документ рассчитан на 2026–2030 годы и охватывает школы, вузы и патриотические объединения.

План содержит 41 мероприятие. Региональным органам образования предписано ежегодно проводить профилактические мероприятия в учебных заведениях, а также расширять работу «кибердружин и медиапатрулей». Отчетность по итогам этой деятельности будет направляться в Минпросвещения и Минобрнауки. Помимо этого, документ обязывает власти ограничить распространение публикаций о вооруженных нападениях на школы в региональных СМИ и социальных сетях.

Отдельно в распоряжении прописаны задачи по выявлению потенциально опасных подростков. Региональные органы должны «реализовывать мероприятия по установлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные посягательства, направленные на дестабилизацию оперативной обстановки».

В Росмолодежи пояснили РБК, что «кибердружины и медиапатрули» в их нынешнем виде работают с 2023 года. Ведомство охарактеризовало их как «добровольческие объединения молодежи» при школах, училищах, колледжах и вузах, которые отслеживают публикации в интернете на предмет «материалов, направленных на вовлечение подрастающего поколения в деятельность, угрожающую ее жизни и здоровью», после чего обращаются в профильные ведомства с заявками на блокировку контента.

