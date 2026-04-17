Находящийся под санкциями США глава Росмолодежи Григорий Гуров посетил форум ООН в Нью-Йорке

Глава Росмолодежи Григорий Гуров, включенный в санкционный список Минфина США, возглавил российскую делегацию на молодежном форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), который прошел в Нью-Йорке 14–16 апреля. Об этом сообщила сама Росмолодежь.

Делегация представила Международный фестиваль молодежи — 2026, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре, а также, по утверждению агентства, провела 15 двусторонних встреч с представителями Бразилии, Ганы, Китая, Индии, Саудовской Аравии и других стран. В Росмолодежи заявили, что обсуждались вопросы сотрудничества в рамках БРИКС, развития добровольчества, молодежного предпринимательства, а также возможные совместные проекты и стажировки.

Форум ЭКОСОС — ежегодная площадка ООН, на которой молодежные лидеры, представители государств и международных организаций обсуждают реализацию целей устойчивого развития. В 2026 году основное внимание было уделено вопросам доступа к чистой воде, энергетике, инфраструктуре, устойчивому развитию городов и международному партнерству.

Гуров находится под персональными санкциями США с августа 2024 года и включен в SDN List. Это предполагает блокировку активов на территории США и запрет для американских граждан и компаний взаимодействовать с фигурантом списка. При этом он смог посетить Нью-Йорк для участия в мероприятии ООН.

Как пишет DOXA, в ходе выступления на форуме Гуров также рекламировал Международный фестиваль молодежи, назвав его «самым масштабным международным молодежным событием», которое пройдет в России. По данным издания, фестиваль состоится 11–17 сентября — накануне выборов в Госдуму, назначенных на 18–20 сентября.

DOXA отмечает, что этот фестиваль является частью государственной программы по проведению международных молодежных мероприятий и ранее использовался в политических кампаниях. В частности, Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году проходил незадолго до президентских выборов и сопровождался масштабной государственной поддержкой.