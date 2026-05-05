Медучреждения в Омской области обязали отправлять на войну сотрудников

Главврач районной больницы в Омской области подписал распоряжение, согласно которому до конца 2026 года как минимум один из сотрудников учреждения обязан добровольно отправиться воевать в Украину сроком на год. Об этом сообщила фельдшер фельдшерско-акушерского пункта из села Красноярка Надежда Битюцкая в Instagram. Публикацию заметило издание Sopka.
Документ подписал главный врач Шебаркульской районной больницы Олег Миллер. В каком статусе медики должны ехать на фронт — штурмовиками или военными врачами — Битюцкая не уточнила. 4 мая в сторис она добавила, что такое распоряжение получила не только ее больница. По ее словам, аналогичные указания получили и другие медицинские учреждения региона.
Вскоре Битюцкая удалила исходное видео, а затем и весь аккаунт целиком. До этого в сторис она высказывалась о войне:
«По факту это не наша война, это деление власти наших „всевышних“. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так».
Ранее сообщалось, что губернатор Омской области сократил поддержку семьям погибших военнослужащих — для тех, кто ушел на войну после 31 января 2026 года, выплата уменьшилась вдвое, до 500 тысяч рублей. Причиной стал растущий дефицит регионального бюджета.