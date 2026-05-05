Медучреждения в Омской области обязали отправлять на войну сотрудников

Главврач районной больницы в Омской области подписал распоряжение, согласно которому до конца 2026 года как минимум один из сотрудников учреждения обязан добровольно отправиться воевать в Украину сроком на год. Об этом сообщила фельдшер фельдшерско-акушерского пункта из села Красноярка Надежда Битюцкая в Instagram. Публикацию заметило издание Sopka.

Документ подписал главный врач Шебаркульской районной больницы Олег Миллер. В каком статусе медики должны ехать на фронт — штурмовиками или военными врачами — Битюцкая не уточнила. 4 мая в сторис она добавила, что такое распоряжение получила не только ее больница. По ее словам, аналогичные указания получили и другие медицинские учреждения региона.