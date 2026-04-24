Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.53

EUR

88.28

OIL

97.22

Поддержите нас

3392

 

 

 

 

 

Новости

В Омске Z-волонтер умерла после избиения пьяными прохожими

The Insider
Валерия Белова

В Омске скончалась 35-летняя активистка Валерия Белова, также известная как Лера Зима. 25 марта на нее напали и избили двое мужчин. Об этом сообщает NGS55.RU.

Как пишет издание, полиция Омска сообщила о конфликте между собачниками во дворе дома на 21-й Амурской улице. Белова обратилась с заявлением на двух мужчин. По ее словам, они проходили мимо со стаффордширским терьером и спровоцировали ссору из-за правил выгула животных.

23-летний мужчина несколько раз ударил женщину, а затем натравил на нее собаку. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Активистке диагностировали сотрясение, ушибы головы, рук и поясницы. От госпитализации она отказывалась.

Мать погибшей рассказала NGS55.RU, что после нападения Валерия не обращалась в больницу и лежала дома, чтобы следить за пятью собаками. Однако ее состояние ухудшалось и она решилась лечь в больницу. Утром 23 апреля Валерия написала в соцсетях: «Разберите моих собак, я уже не могу» и спустя несколько часов умерла. Ее собак передали в приют «Добрые руки».

24 апреля в пресс-службе СК сообщили, что если полиция установит, что Белова скончалась не из-за хронических заболеваний, а от избиения, то дело передадут следователям. 

Белова помогала бездомным животным, пристраивая их в добрые руки, а также участникам войны против Украины. Sotavision пишет, что, судя по соцсетям, она поддерживала Путина и доносила на своих оппонентов.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте