В Москве и Санкт-Петербурге начали отключать мобильный интернет

The Insider
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утром 5 мая в Санкт-Петербурге зафиксированы сбои в работе мобильного интернета. Работают только сайты и приложения из «белого» списка. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на местных жителей и данные сервиса DownDetector. На отключения пожаловались более 120 человек. 

Сбои также фиксируются в Москве, обратил внимание The Insider. По данным Downdetector, за последний час поступило 295 жалоб, а за сутки — более 3 тысяч. 

Кроме того, сервис «Яндекс Go» предупредил о возможных трудностях с заказом такси из-за «проблем со стабильной связью» в Москве, пишет «Коммерсантъ». 

«Фонтанка» связывает сбои с масштабной атакой украинских беспилотников по территории РФ. Однако ранее мобильные операторы МТС, Yota, «Мегафон», T2 и «Билайн» предупреждали абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве и Санкт-Петербурге с 5 по 9 мая. Как пишут «Ведомости», операторы связывают меры с подготовкой и проведением массовых мероприятий и объясняют их требованиями безопасности. Подобные отключения уже применялись во время празднования Дня Победы в прошлом году. 

