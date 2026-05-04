Австрия выслала трех российских дипломатов. Вена подозревает Москву в шпионаже с помощью антенн на крыше дипломатических зданий

Фото: David Visnjic / FT

Власти Австрии объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. Глава МИД Беате Майнль-Райзингер объяснила решение их причастностью к шпионской деятельности, не уточнив имен. По данным телеканала ORF, речь идет о сотрудниках посольства, напрямую связанных с разведывательными операциями. В российской дипмиссии в Вене назвали решение возмутительным и заявили, что оно затронуло сотрудников посольства и постпредства РФ при ОБСЕ.

Как полагают в Вене, многочисленные спутниковые тарелки, установленные на дипломатических зданиях, используются Москвой для слежки. Антенны давно привлекают внимание австрийской внутренней разведки, которая предупреждает об использовании оборудования для перехвата чужих сообщений, пишет агентство Reuters.

О том, что российские дипломатические объекты в Вене превратились в крупнейшую платформу радиоэлектронной разведки РФ на Западе, ранее писала и британская газета The Financial Times. По ее данным, ключевым объектом служит так называемый «Руссенсити» — 9-гектарный комплекс на восточном берегу Дуная с многоэтажным зданием Постоянного представительства России при ООН в центре.

The Insider ранее также установил, что российское посольство в Вене фактически используется как центр разведдеятельности: в комплексе на Райзнерштрассе работают десятки сотрудников с дипломатическими паспортами, связанными с СВР, ГРУ и ФСБ, а сам объект задействован в том числе для координации операций в других странах Европы. В октябре 2025 года были раскрыты личности так называемых журналистов под прикрытием, которые прибыли в Австрию после высылки сотрудников российского консульства в Мюнхене.

Венские инженеры-энтузиасты из группы NomenNescio на протяжении двух лет фотографировали крыши комплекса с высоким разрешением и установили, что большинство тарелок ориентированы на четыре геостационарных спутника: Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES-5 и Rascom QAF1. Они обеспечивают связь между Африкой и Европой. Перед приемниками установлены специальные насадки, позволяющие прощупывать сигналы в значительно более широком диапазоне, чем стандартное оборудование.

